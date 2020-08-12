وجاءت تصريحات الوزير خلال جولة قام بها على الحدود الشمالية برفقة سفراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كما تزامنت مع التمهيد لمناقشة مجلس الأمن قضية تمديد مهمة قوات "اليونيفيل".
وقال أشكينازي، إن "حزب الله ينشط في مناطق مأهولة ويستخدم المواطنين اللبنانيين دروعًا بشرية".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدبلوماسي "ضرب مثالا على ذلك بانفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء".
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الخارجية صرح بأن إسرائيل تؤيد تخويل قوات "اليونيفيل" صلاحيات أوسع، من شأنها أن تعزز قدرتها على العمل بنجاعة أكبر ضد "حزب الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تعلن استعدادها لمواجهة تهديدات حزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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