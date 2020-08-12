موجة ثانية بدأت.. ألمانيا تسجل 1226 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي عكست أنها دخلت في موجة ثانية له بالفعل.
وسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي الإصابات في ألمانيا بلغ 218510 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 9207 حالات.
وتتزامن هذه الأرقام مع تحذيرات من أن موجة ثانية من تفشي الوباء قد بدأت بالفعل، إذ تواصل ألمانيا تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
وهذا دفع السلطات الألمانية للدعوة إلى ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والاهتمام بالنظافة من أجل احتواء الفيروس.
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