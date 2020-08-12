لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون إثر اندلاع النيران في حافلة بولاية كارناتاكا الكائنة جنوبي الهند.
وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة بيجابور إلى مدينة بنجالور،عاصمة ولاية كارناتاكا، حينما اندلعت النيران فيها، فيما فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران بالحافلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصرع وإصابة 32 شخصا إثر اندلاع النيران بحافلة جنوب الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.