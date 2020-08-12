مصرع وإصابة 32 شخصا إثر اندلاع النيران بحافلة جنوب الهند

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون إثر اندلاع النيران في حافلة بولاية كارناتاكا الكائنة جنوبي الهند. وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة بيجابور إلى مدينة بنجالور،عاصمة ولاية كارناتاكا، حينما اندلعت النيران فيها، فيما فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران بالحافلة.

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