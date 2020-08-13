أخبار اليمن : وصول طائرتي شحن تحملان لقاحات ومستلزمات طبية

وصول طائرتي شحن تحملان لقاحات ومستلزمات طبيةوصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرتي شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" على متنهما 40 طناً من اللقاحات الخاصة بالأطفال دون العام ومستلزمات طبية.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن شحنة اللقاحات تشمل 492 ألف فيالة من لقاح الروتا و 974 ألفاً و775 فيالة خاصة بلقاح الخماسي بالإضافة إلى 88 ألفاً و200 فيالة لقاح الثنائي.

وبيّن أن جميع هذه اللقاحات خاصة بالتحصين الروتيني للأطفال دون العام في عموم محافظات الجمهورية.

وحصلت الطائرتان وهما من نوع 727 على الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية.

وأشاد طاقما الطائرتين بالخدمات الملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية بمطار صنعاء الدولي.. لافتين إلى أن مطار صنعاء قادر على استقبال كافة أنواع الطائرات لما يتمتع به من تجهيزات تشغيلية وفنية وفقاً للمواصفات الدولية.

