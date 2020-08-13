أخبار اليمن : إصابة مواطن بنيران قوى العدوان بالحديدة وغارات على محافظات

إصابة مواطن بنيران قوى العدوان بالحديدة وغارات على محافظات
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما شن الطيران غارات على محافظات صعدة، مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 94 خرقاً من بينها تحليق طائرة حربية في حيس و ثلاث طائرات تجسسية في الجاح والتحيتا وعشرات الخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية.
وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران الغزاة في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفت قوى العدوان بمختلف الأسلحة الرشاشة باتجاه كلية الهندسة وشارع الـ50 وحارة الضبياني والمطار.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، واستهدف سيارة مواطن في قيفة بمحافظة البيضاء، كما شن غارتين على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.
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