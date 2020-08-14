ماكرون يشيد باتفاق السلام الإماراتى : تحية وثناء

وكتب ماكرون فى تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، باللغة العربية، آمل أن يساهم هذا القرار بإرساء السلام العادل والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشار إلى أنه قال ذلك للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو. وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق فى اتصال هاتفى، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية.

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