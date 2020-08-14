فيديو .. الصحة العالمية : لا نفقد الأمل فى الوصول إلى صفر كورونا

وأضافت الحجى، خلال برنامج "الجمعة فى مصر" والمذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الجمعة، إن المواطنين يجب أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، مؤكدة أن الفيروس لم يتغير حتى الآن.
وأوضحت أن هناك دولاً تعمل على إنتاج اللقاحات سواء فى أوروبا وأمريكا والصين، لافتة إلى أنه لا توجد أى دولة استطاعت إنهاء المرحلة الثالثة والحاسمة من اختبار الفيروس على المواطنين.
وأشارت إلى أنهم لا يفقدون الأمل فى الوصول إلى صفر كورونا، والذى سيتحقق بالتزام المواطنين وأن يعمل كل شخص على حماية نفسه وغيره من الفيروس، لا سيما وأن الأمراض المعدية لا تنتهى.
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