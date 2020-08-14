ترامب : اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات أمر عظيم

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض "معاهدة السلام كانت إنجازا هاما عملنا بجهد للتوصل إليه". ومساء أمس الخميس، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق فى اتصال هاتفى، مع الرئيس الأميركى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية.

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