تعليق عضوية وإغلاق حدود.. إجراء عاجل من دول غرب أفريقيا ضد مالي بعد التمرد العسكري

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، وتعليق عضويتها؛ بعد تمرد للجيش ضد الرئيس.

وأدانت الـ"ايكواس بشدة، إطاحة العسكريين برئيس السلطة في مالي، واعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا، داعية إلى فرض عقوبات على المتمردين.

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وقررت مجموعة دول غرب إفريقيا، إرسال وفد إلى مالي.

وطالبت العسكريين بالعودة فورا إلى ثكناتهم، داعية كل الأطراف المالية بتغليب الحوار؛ لحل الازمة التي تشهدها البلاد.

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وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي التمرد في مالي واعتقال الرئيس.

فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ورئيس الوزراء.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مالي تمردا عسكريا حيث تم اعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة.