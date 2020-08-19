مصدر : متوقع زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور فارس البكري ان جميع الاصابات التي سجلت خلال الايام الماضية معروفة المصدر .
واضاف في تصريحات صحفية : ان السبب في انتشار الحالات هو مركز حدود جابر ويبدو ان المصابين كانوا مخالطين لعدد كبير من الاشخاص ، وفق قوله .
واشار : انه من المتوقع ازدياد الاصاباب في الاردن والوضع يدعو الى الانتباه والتقيد بالتعليمات المعلن عنها .
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