وزيرة الثقافة الجزائرية: النضال الفني أضفى على الثورة الجزائرية وجها جماليا

أشادت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة بالدور الفعال الذي قام به أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني إبان ثورة أول نوفمبر 1954 التحريرية.



وأضافت بن دودة في كلمة لها خلال حفل تكريم أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني مساء اليوم الأربعاء بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بالجزائر العاصمة بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد إن الثورة التحريرية اضفى عليها النضال الفني وجها جماليا.



وأشارت إلى أنه بفضل الثقافة والفن استطاعت الجزائر أن تحتفظ بخصوصيتها رغم عقود من الاستعمار الذي لم يقض على شخصية وهوية جزائريين بفضل الثقافة.



وكرمت الوزيرة خلال الاحتفال بعض أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، التي تأسست في 1957 على يد الفنان الراحل مصطفى كاتب، من بينهم بسطانجي عبد الرحمن المعروف باسم الطاهر لعميري والملحن مصطفى سحنون و بوليفة محمد الهادي و سعيد سايح و صافية كواسي وحليمة زرقاوي.



كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض لصور الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني ورجال المقاومة الشعبية.