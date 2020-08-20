وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 111 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، الخميس، تسجيل 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1212 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات في البلاد وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و456652 حالة منذ بدء تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المرض إلى 111 ألفا و100 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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