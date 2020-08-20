وصول رئيس الوزراء العراقي إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى البيت الابيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة حول الانتخابات إن الصراعات الداخلية والدولية خلفت الكثير من الفساد والفوضى في العراق.

واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش.

وأضاف أن العراق يشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون، معربا عن رفضه تحول بلاده إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، لتسفر عن برلمان يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب.