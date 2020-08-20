الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي ويستهدف عناصره.. فيديو

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، تمكنه من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية نهم. وقال الجيش اليمني، على حسابه بموقع "تويتر": "تمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي فوق جبهة نهم شرق صنعاء". كما نشر حساب الجيش على تويتر، مقطع فيديو يظهر مقتل عنصر من مليشيا الحوثي برصاص جنود الجيش اليمني في نهم. وأظهرت لقطات أخرى لحظة استهداف عناصر المليشيات الحوثية من قبل قناصة الجيش اليمني في جبهة نهم شرق صنعاء.

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