وكالات - أبوظبي استقبل الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي، يوم الأربعاء، في أبوظبي بحضور الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يزور الإمارات حاليا في إطار جولة شملت عددا من دول المنطقة.

و بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فقد استعرض الطرفان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته. وجرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة. Advertisements كما تناول اللقاء معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل ودورها الهام في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكان بومبيو قد بحث في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الإماراتيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.