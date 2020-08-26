ميسي إلى مانشستر سيتي.. 5 علامات لاقتراب "الانتقال التاريخي"

أدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهير كرة القدم في حالة من الذهول، عندما كشف عن رغبته بترك ناديه برشلونة الإسباني، بعد قرابة 20 عاما قضاها في النادي الكتالوني.

وبعد 10 ملايين تغريدة دونها العالم متحدثا عن رحيل ميسي المرتقب، هناك 5 علامات حقيقية تشير إلى أن ميسي أصبح على بعد خطوات قليلة، من الانتقال لمانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإنستغرام

العلامة الأولى هي متابعة النجم الأرجنتيني لحساب نادي مانشستر سيتي الرسمي على تطبيق إنستغرام، وهي حالة عادة ما تعني قرب انتقال لاعب الكرة لناديه الجديد.

خورخي ميسي

وفقا لمصادر عديدة، وصل خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، لمدينة مانشستر، الأربعاء، لبدء مفاوضات الانتقال مع إدارة مانشستر سيتي.

وصول ميسي الأب لمانشستر يدل على جدية رغبة ميسي بالانضمام لمانشستر سيتي.

أغويرو

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وكذلك على موقع إنستغرام، غير النجم الأرجنتيني سيرجيو كون أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، اسم حسابه من "كون أغويرو 10"، إلى "كون أغويرو"، في دلالة على تنازله عن الرقم 10 لمواطنه ميسي، الذي يحمل هذا الرقم مع النادي والمنتخب.

وأثارت حركة أغويرو انتباه الكثيرين، خاصة وأنه تربطه علاقة قوية بميسي في منتخب الأرجنتين، وأن إزالته لرقمه المفضل 10 في اسم حسابه قد تكون دليلا قويا على أن أغويرو لن يحمل هذا الرقم الموسم المقبل، بسبب انضمام ميسي للفريق.

اتصال هاتفي

أشار صحفيون في إسبانيا والأرجنتين، إلى أن ميسي تواصل مع مدربه السابق ومدرب مانشستر سيتي الحالي، بيب غوارديولا، عبر الهاتف، بعد هزيمة برشلونة من بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8، وأبلغه برغبته بالانتقال.

كما أشارت مصادر عديدة إلى أن "البرغوث" تواصل كذلك مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمانشستر سيتي الذي ينحدر من مدينة برشلونة، للحديث حول احتمالية الانتقال.

جاهزية مانشستر سيتي

من ناحية كروية، مانشستر سيتي هو الأجهز في العالم لاستقبال ليونيل ميسي، فالنادي لديه مشروع قوي، ونجوم مساندون كبار، ومدرب أظهر للعالم موهبة ميسي، وقدرة مادية كبيرة، وعناصر إدارية عملت مع ميسي في السابق، وصديق مقرب هو سيرجيو أغويرو.

ميسي بالتأكيد لن يلعب في إسبانيا في حال غادر برشلونة، كما أن يوفنتوس في إيطاليا لن يستطيع تحمل راتبي ميسي وكريستيانو رونالدو معا، وبايرن موينيخ في ألمانيا أعلن أنه لن يحاول التعاقد مع ميسي، وفي إنجلترا، ليفربول لا يبدو مهتما بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ومانشستر يونايتد وتشلسي ببساطة ليسا بقوة واستعداد مانشستر سيتي لتحقيق الألقاب الكبيرة التي يسعى ميسي لتحقيقها في رحلته المقبلة.