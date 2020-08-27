الرئيس العراقي: الانتهاكات التركية تشكل خرقا للقوانين الدولية

وأعلن مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وصولها إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات بشأن "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني (حركة التمرد الكردية التركية) في كردستان العراق.
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وقال مكتب الوزيرة الفرنسية، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، إن بارلي ستجري محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو الماضي.
وأضاف البيان ـ الذي أصدره مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية ـ أن بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم "داعش" إلى احترام سيادة العراق.
وكان مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية، صرح في وقت سابق "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد"، موضحا أن باريس رصدت عناصر تدل على قيام داعش سرا بإعادة تنظيم لصفوفه لم تكن متوقعة لكنها تشكل تحديا حقيقيا للعراق.
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