من عمان.. بومبيو يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار عبر مجلس تعاون خليجي موحد

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة من خلال "مجلس تعاون خليجي موحد".

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر "تويتر" نشرها بعد اجتماعه مع السلطان هيثم في قصر البركة بمسقط، "ممتنون لشراكتنا الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية".

وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط، أن بومبيو والسفيرة ليزلي تسو "التقيا بجلالة السلطان هيثم بن طارق لمناقشة العلاقات المتينة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية".

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من جانبها، أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أنه "تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين".

وكان بومبيو قد وصل إلى سلطنة عمان اليوم الخميس في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات أعلن في 13 أغسطس.

وقبل وصوله إلى عمان، زار بومبيو إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.