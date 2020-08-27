إجراءات أمنية للجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان

أكدت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، علي قيام الجيش الإسرائيلي بإجراءات أمنية مشددة على الحدود الشمالية مع لبنان.
وقال مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري إن حزب الله لن يكتفي بحادث إطلاق النار على موقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الليلة الماضية.
وأضاف دفوري أن الجيش يعتقد أن حزب الله سيواصل تنفيذ هجمات في المنطقة الحدودية الشمالية في المستقبل القريب.
وأوضح أن اعتقاد الجيش جاء عقب جلسة تقييم للوضع عقب إطلاق النار على قوات الجيش قرب كيبوتس المنارة بالشمال.
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