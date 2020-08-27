أمضت 238 يوما بلا طعام بسجن تركي.. ثم جاءت النهاية المأساوية

في نهاية مأساوية، توفيت محامية تركية، الخميس، بمستشفى في إسطنبول، بعدما أضربت عن الطعام منذ 238 يوما، إثر إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

وقالت شركة محاماة "قانون الشعب" على تويتر أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها، الخميس.

وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل "لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا".

كان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى إن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس.