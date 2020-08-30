6 رؤساء بلديات ديمقراطيين يؤيدون ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وفى خطاب مؤرخ، قال رؤساء البلديات من مينسوتا، إنهم يدعمون ترامب على الديمقراطى جو بايدن، حيث أن الأخير ليس لديه ما يقدمه لمساعدة الطبقة العاملة.
وأضاف رؤساء البلديات فى خطابهم، أنهم شهدوا اختفاء الوظائف ليس فقط من مناطقهم ولكن من البلاد، فمن خلال فرض تعريفات جمركية على منتجاتهم ودعم اتفاقيات تجارية سيئة، لم يفعل السياسيون مثل جو بايدن شيئا لمساعدة الطبقة العاملة.
وتابع رؤساء البلديات، إنهم فقدوا آلاف الوظائف فى المنطقة، بينما ترك أجيال من الشباب المنطقة من أجل الوصول على وظائف بأجور أفضل فى مناطق أخرى.
واختتموا قائلين: اليوم لا نعترف بالحزب الديمقراطى، لقد تحول بشكل كبير إلى اليسار ولم يعد قادرا على الزعم بأنه نصير الطبقة العاملة، فسكان مينسوتا المجدين الذين بنوا حياتهم وعائلاتهم قد تم التخلى عنهم من قبل الديمقراطيين الراديكاليين. لم نختار ترك الحزب الديمقراطى، فالحزب هو من تركنا.
وقال رؤساء البلديات إن انتخاب ترامب فى عام 2016 كان حدثا رائعا مثلا نقطة تحول لمنطقتهم.
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