نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات خطوة تمهد لمعاهدات أخرى

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفى، مع مسؤولين أمريكيين، أنه خلال المرحلة المقبلة سنشهد تبادلاً تجارياً وسياحياً مع الإمارات.

وفيما يخص الشأن الإيرانى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، أنه لن يسمح لطهران بتطوير سلاح نووى، مضيفاً: "ندعم المساعى الأمريكية بتمديد حظر السلاح على إيران".

وكان جاريد كوشنر أحد كبار مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومسؤولون أمريكيون آخرون، قد وصلوا إلى إسرائيل، فى وقت سابق اليوم، للإعداد للمحادثات مع الإمارات.