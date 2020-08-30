فرنسا تستنكر التصعيد التركى شرق المتوسط

واعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلى، فى لقاء مع إذاعة "أوروبا 1" وقناة سى نيوز التلفزيونية وصحيفة "ليه زيكو"، أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط مرتبطة بـ"سلوك تركيا الذى يعد تصعيدا".
كما اعتبرت بارلى أن "تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك فى سيادة دولتين من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقًا أساسيًا هو حرية الملاحة".
وشددت الوزيرة الفرنسية على أنه "من أجل الحوار يجب التوقف عن التصعيد".
وأضافت "ثمة حق فى الملاحة فى مياه البحر المتوسط، ولا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة والغاز خصوصا إذا تم الاعتراف بها وفقا للاتفاقيات الدولية".
أتى ذلك، بعدما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه اتخذ موقفاً صارماً هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا فى شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال، حسب رأيه.
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