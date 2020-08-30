مصطفى أديب.. تعرف على المرشح الجديد لمنصب رئيس وزراء لبنان

أعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة يوم الأحد، أن "تيار المستقبل" رشح مصطفى أديب، لتشكيل الحكومة القادمة، وذلك وسط ارتباك في المشهد السياسي الداخلي؛ في أعقاب تطورات حادث انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله "كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا".

ويشغل أديب منذ 2013 منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

وفي عام 2000 ، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذًا متفرّغًا في الجامعة اللبنانية، وهو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.

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وتولّى أمين منصب مستشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيرًا وظلّ مقرّبًا منه. وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

ووفق التحقيقات فقد وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.