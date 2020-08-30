خلال إحياء عاشوراء.. إصابة العشرات في حادث دهس بطهران.. فيديو

أصيب عشرات الأشخاص، اليوم الأحد، خلال حادث دهس شهده أحد المواكب التي ينظمها الإيرانيون بمناسبة إحياء ذكرى العاشر من شهر محرم "عاشوراء".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسئولين قولهم إن "سائقا مخمورا هاجم الليلة الماضية موكب عزاء في مدينة قدس غرب طهران، وأصاب عددا من المشاركين في الموكب".

وأضاف المسئولين: " وفق التحقيقات الأولية كان عدد المصابين ستة أشخاص، والعدد قد يرتفع".

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وقال مسئول إيراني: "من المتوقع أن يكون أكثر لأن السائق المخمور هاجم الموكب ثم توجه إلى ساحة مدينة قدس واصطدمت سيارته بعدد آخر من المواطنين كانوا يتجمهرون لمشاهدة موكب العزاء".

وتابع: "تمكن السائق المخمور ومن معه من الهروب وبعد مطاردة الشرطة لهم جرى اعتقالهم في شارع الإمام الحسين في مدينة قدس غرب طهران".