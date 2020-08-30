سلم روسيا وثائق ومعلومات حساسة.. فرنسا تعتقل ضابطا كبيرا بتهمة التجسس

وفقا لإذاعة "أوروبا-1" الفرنسية، فإن الضابط المعني يشتبه في أنه نقف وثائق أو معلومات شديدة الحساسية إلى روسيا، حيث يقال إنه يتحدث الروسية بطلاقة.
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وبحسب الإذاعة، يواجه الضابط الفرنسي الذي كان يخدم ي قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا، تهما بالتجسس لصالح روسيا، وقد بدأت التحقيقات ضده منذ شهر يوليو الماضي.
ومن بين التهم الموجهة للضابط، الانتهاك الأمني، والخيانة والتعاون الاستخباراتي مع قوة أجنبية، وجمع معلومات لتسليمها إلى جهة خارجية. كما يتهم بالخيانة لصالح روسيا.
وأوضحت أن المديرية العامة للأمن الداخلي ألقت القبض على الضابط في فرنسا في نهاية إجازته، بينما كان يستعد لقاعدة الناتو بالقرب من نابولي، حيث كان يتمركز.
من جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن الأمر متروك للعدالة، مطالبة احترام سرية التحقيق، رافضة الخوض في تفاصيل القضية.
ويشتبه، بسحب التقارير الفرنسية، في أن الضابط وهو في الخمسينيات من العمر، كان يلتقي بعميل في جهاز الاستخبارات العسكري الروسي، وقام بتسليم الاستخبارات الروسية وثائق حساسة.
وقد يواجه الضابط المعني عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما، بموجب القوانين الفرنسية.
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