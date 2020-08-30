إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير عماد حجاج

دوت الخليج:- قررت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد ، اخلاء سبيل رسام الكاريكاتير عماد حجاج. وقالت المعلومات ان سبب اخلاء السبيل هو عدم اختصاص المحكمة بالقضية ، وبذلك ينقل ملف القضة الى مدعي عام عمان .

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