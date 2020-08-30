قوات الأمن فى مينسك تمنع الاقتراب من مقر إقامة الرئيس البيلاروسى

وفرض رجال الأمن طوقاً أمنياً بالقرب من القصر الرئاسى، وهم يقفون فى عدة صفوف مدعمين بمعدات خاصة.

فى الوقت نفسه، أغلق رجال الأمن الممر أمام المحتجين فى شارع الاستقلال قرب تقاطع شارع "لينين".

وفى وقت سابق، وقع اشتباك بين رجال الأمن كانوا يرتدون ملابس مدنية ومتظاهرين.

Advertisements

وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إنه حتى الساعة 16.00 من مساء الأحد أعتقل فى مينسك 125 شخصا لمشاركتهم فى مسيرة احتجاجية.

قبل ذلك، جرى الإبلاغ عن بدء الانقطاعات فى عمل الإنترنت عبر الهاتف المحمول فى العاصمة البيلاروسية.

وبدأت اليوم الأحد، حركة احتجاجية أخرى غير مصرح بها فى وسط العاصمة مينسك، وبعد ساعات من بدء الاحتجاج، قرر المتظاهرون التوجه إلى قصر الاستقلال حيث يقيم الرئيس البيلاروسى، كما حدث قبل أسبوع.