وفرض رجال الأمن طوقاً أمنياً بالقرب من القصر الرئاسى، وهم يقفون فى عدة صفوف مدعمين بمعدات خاصة.
فى الوقت نفسه، أغلق رجال الأمن الممر أمام المحتجين فى شارع الاستقلال قرب تقاطع شارع "لينين".
وفى وقت سابق، وقع اشتباك بين رجال الأمن كانوا يرتدون ملابس مدنية ومتظاهرين.
وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إنه حتى الساعة 16.00 من مساء الأحد أعتقل فى مينسك 125 شخصا لمشاركتهم فى مسيرة احتجاجية.
قبل ذلك، جرى الإبلاغ عن بدء الانقطاعات فى عمل الإنترنت عبر الهاتف المحمول فى العاصمة البيلاروسية.
وبدأت اليوم الأحد، حركة احتجاجية أخرى غير مصرح بها فى وسط العاصمة مينسك، وبعد ساعات من بدء الاحتجاج، قرر المتظاهرون التوجه إلى قصر الاستقلال حيث يقيم الرئيس البيلاروسى، كما حدث قبل أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قوات الأمن فى مينسك تمنع الاقتراب من مقر إقامة الرئيس البيلاروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.