ميشال عون يعلن تسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعلنت كتلة الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، تسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله "كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة يوم الأحد، أن "تيار المستقبل" رشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة.

يأتي ذلك وسط ارتباك في المشهد السياسي الداخلي في أعقاب تطورات حادث انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى.

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وتولّى أمين منصب مستشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيرًا وظلّ مقرّبًا منه. وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

ووفق التحقيقات فقد وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.