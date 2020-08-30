لجنة الأوبئة في الأردن تطلق صافرة إنذار في العاصمة وتكشف عن بؤر كبيرة لكورونا

أطلقت لجنة الأوبئة في المملكة الأردنية الهاشمية صافرة إنذار مساء اليوم الأحد بشأ إصابات فيروسكورونا داخل المملكة حيث كشفت أن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة الاردنية عمّان بات كبيرا.

وأوضحت لجنة الأوبئة في المملكة ان البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التفشي المجتمعي لكورونا بعد.

وأطلقت اللجنة الأردنية تحذيرا شديد اللهجة بشأن عودة المدارس حيث أكدت أن عودة المدارس تحمل خطورة في زيادة عدد إصابات كورونا لافتة الي ضرورة الإلتزام بــ"البروتوكول" الذي تم وضعه للحد من اصابات الفيروس المستجد بين الطلاب.

وبدوره قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إن الوضع الوبائي في العاصمة يدعو للقلق.

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وأضاف خلال حديثه عبر نشرة أخبار التلفزيون الأردن، أن هنالك انتشارا جغرافيا وزيادة في عدد الإصابات في عمّان.

ومن جانبه ذكر محافظ العاصمة سعد الشهاب، إنه جرى يوم الأحد، عزل 13 بناية منها بنايتان في المقابلين، وبنايتان في النزهة، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وأوضح الشهاب في تصريحات صحفية إن البنايات الأخرى تقع في مناطق خريبة السوق وعرجان وماركا الشمالية ومرج الحمام وشارع الجامعة وجبل اللويبدة وصالحية العابد والبنيات والوحدات.