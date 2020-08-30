عوض فدعق.. اغتيال قيادي إخواني في اليمن على أيدي ملثمين

أفادت وسائل إعلام يمنية باغتيال قيادي في حزب التجمع الإصلاحي (الإخواني).

وقالت إن مسلحين ملثمين اغتالوا القيادي عوض فدعق أثناء قيادة سيارته في مديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن.

ونقل موقه"المصدر أونلاين" عن مصدر محلي قوله إن مسلحين اعترضوا سيارة عوض فدعق وهو قيادي في فرع حزب الإصلاح بعدن، قرب شارع السجن في المنصورة قبل أن يطلقوا النار ويردوه قتيلًا في الحال.

وأضاف أن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب الواقعة فيما تجمع سكان حول جثة القتيل ونقلوه إلى أحد المستشفيات التي تقع بالقرب من المكان إلا أنه كان قد توفي عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر.