سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.
وقالت قناة "السومرية" العراقية إن صاروخي كاتيوشا، سقطا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، دون إلحاق أي أضرار مادية أو بشرية بالسفارة.
وأضافت "فيما أطلقت السفارة، صفارات الإنذار مع تحليق طيران أمريكي فوق المنطقة لمراقبة وتأمين الأجواء، ورصد أي عملية قصف جديدة".
وتتهم الولايات الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
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