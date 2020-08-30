ميشال عون: النظام الطائفي صار عائقا أمام تطور لبنان

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن العام الماضي كان حافلا بأزمات غير مسبوقة وكوارث لم تترك مجالًا لأي ومضة فرح، ومع ذلك يبقى الأمل بتغيير حقيقي يمكّن وطننا من النهوض مجددًا

وأضاف عون في كلمة بمناسبة مئوية لبنان الكبير "100 عام مرت على قيام الدولة اللبنانية.. صحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحيانًا متناقضة ولكن تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن إعلان دولة لبنان الكبير شكل النواة لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد له ما سُلخ منه".

وأشار عون إلى أن المئوية الأولى، ورغم أنها شهدت بعض حقبات الازدهار والنهضة، لكنها "كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب لم نعرف فيها استقرارا حقيقيا إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة فأين الخلل؟ هل هو فينا أم بنظامنا أم بمحيطنا أم في قدرنا؟".

وأوضح عون أن "النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحًا لزمن مضى ولكنه اليوم صار عائقًا أمام أي تطورٍ وأي نهوضٍ بالبلد عائقًا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد ومولدا للفتن والتحريض والانقسام".

وأكد عون أن هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني ولتعديله ولتغييره ولكن الأكيد أنّ لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة.