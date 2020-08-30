خط أحمر جديد أمام أردوغان.. إعلامية كويتية: ماكرون حذا حذو الرئيس السيسي في التعامل مع تركيا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الرئيس الفرنسي ماكرون حذا حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسم خطوطا حمراء أمام تركيا فى شرق المتوسط، لافتة إلى أن تصريحات ماكرون التى قال فيها إن "الأتراك يحترمون الأفعال وليس الأقوال" تعد موقفًا صارمًا أمام الانتهاكات التركية.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، أن رد وزيرة الخارجية الفرنسية على أردوغان جاء قاطعًا وحاسما عندما قالت " وضعنا حدا للانتهاكات التركية فى المتوسط" من خلال المناورة العسكرية التى نفذتها فرنسا مع قبرص واليونان فى شرق المتوسط، كما أعقبها رد من ميركل بدعوتها للاتحاد الأوروبي لمساندة اليونان فى أزمة شرق المتوسط ، إضافة إلى تدريبات جوية عسكرية مشتركة مع الإمارات بطائرات من طراز إف- 16 فوق مياه المتوسط كرسالة ردع لتركيا .

ولفتت "الإعلامية الكويتية"، الى أن تركيا تتوهم بأنها قادرة على مواجهة الدول التى تضع خطوطا حمراء أمامها، مشيرة إلى أن مصر وفرنسا قضيا على أحلام أردوغان فى المتوسط ولن يستطيع الاقتراب من ثرواته.

وهدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس السبت، بشن حرب على اليونان، مما يرفع التوتر الحالي بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

وقال جاويش أوغلو، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" الرسمية:" لا يمكن لليونان توسيع حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة فهذا سبب للحرب".

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، هدد في وقت سابق اليونان بالأمر نفسه.

وقال أقطاي في تصريحات صحفية "إنه إذا لم تكن محاولات أثينا توسيع مياهها الإقليمية سببا للحرب، فما هو السبب؟".

وردت اليونان على حديث نائب الرئيس التركي، على لسان وزارة خارجيتها، التي قالت في بيان، السبت، إن ممارسة أثينا لحقوقها السيادية لا تخضع لأي شكل من أشكال الفيتو التركي.

وأضافت أن "اعتقاد تركيا أن بوسعها تهديد الدول المجاورة باستخدام القوة عندما تمارس حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والثقافة السياسية المعاصرة".

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن الأسبوع الماضي نية حكومته تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتوسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة من 6 أميال حاليا إلى 12 ميلا.

Advertisements

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان بهذه الخطوة تمارس "حقا سياديا غير قابل للتصرف".

أعلنت تركيا أنها ستجري مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص خلال الأسبوعين المقبلين، رغم تصاعد التوتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي عموما، بشأن خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وتفجر النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن أبرمت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الليبية، فيما توصلت اليونان إلى اتفاق مشابه مع مصر.

كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع بين البلدين هذا الشهر.

أجرى الجانبان مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يعزز المخاوف من احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة مسلحة.

وقبل أسبوعين اصطدمت فرقاطة يونانية بسفينة تركية لمسح النفط والغاز، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن مقاتلاتها اعترضت مقاتلات يونانية، الخميس، ومنعتها من دخول منطقة تعمل فيها تركيا.

وأصدرت تركيا مساء الجمعة إشعار "نافتكس"، أي رسالة للبحارة، تقول فيه إنها ستجري "تدريبات على إطلاق النار" من السبت حتى 11 سبتمبر قبالة شمال غرب قبرص.

ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حقوق جيرانها في المتوسط، بعمليات تنقيب غير مشروعة دفعت الاتحاد الأوروبي للتحرك مؤخرا بتوجيه تهديد لأنقرة.

والجمعة حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية" لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين - اليونان وقبرص - في الأزمة، مما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.