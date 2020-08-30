قائد عسكري ليبي بارز يهدد بالانشقاق من حكومة الوفاق

هدد قائد عسكري ليبي بارز، ينتمي لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، بالانشقاق عن الحكومة وذلك في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس إثر اندلاع مظاهرات عارمة احتجاجًا على الفساد والأوضاع المعيشية.

قال محمد الحصاد، آمر الكتيبة 166 في بيان نشرته صحيفة "المرصد" الليبية: " "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلني حكومة الوفاق".

وذكر موقع "ليبيا 24" أن الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة" التابعة لقوات الوفاق طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم.

وقالت الكتيبة عبر "فيسبوك" إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت بسبب أمر في غاية الأهمية.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي بتوقيف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين المطالبين بأبسط مقومات الحياة الكريمة والرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية.