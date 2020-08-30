أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة القيادي أحمد الخطيب

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة القيادي أحمد الخطيب
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري والتربوي الأستاذ أحمد محمد علي الخطيب، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وعبر أمين عام المؤتمر في البرقية عن أحر تعازيه وخالص مواساته لنجل الفقيد عبدالعزيز أحمد محمد الخطيب، وإخوانه وكافة آل الخطيب بالدائرة (116) بمديرية النادرة محافظة إب في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.
وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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