فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة بكورونا

فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة بكوروناأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مقابل 5453 يوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4 حالات إلى 30606 مقابل 30602 السبت، وفقاً لرويترز.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية المركزة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.