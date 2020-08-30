الرئيس اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت سرية.. وستكشف سبب دخول شحنة نترات الأمونيوم

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجري بشكل سري، ومن الممكن أن يكون حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال قد تسرع في تحديد فترة 5 أيام كموعد للكشف عن نتائج التحقيق.
وأضاف عون في كلمة بمناسبة مئوية لبنان الكبير، أن التحقيق من المفترض أن يكشف لماذا حملت الباخرة نترات الأمونيوم، ولماذا وصلت الى لبنان مع انها كانت متوجهة الى مكان آخر ومن هو المسؤول عنها.
وأوضح الرئيس اللبناني أن "من يهرب من المسؤولية غير جدير بالحكم ولست خائفا لأنني نظيف اليد والضمير".
وعن تحمله مسؤولية انفجار مرفأ بيروت، رد عون قائلا "رئيس الجمهورية يسهر على التنفيذ ولا يستطيع أن يسهر على تنفيذ أمر لا يعلم به وقضية المتفجرات لم أكن أعلم بها وعندما وصلني الخبر كان الوقت قد فات".
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