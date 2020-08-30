شاهد.. 7 طائرات رافال فرنسية تصل بيروت لهذا السبب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعدد من الطائرات الحربية الفرنسية اثناء وولها الي العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في الإحتفال بمئوية لبنان.
وذكر الناشطون ان الطائرات الحربية الفرنسية من نوع رافال حيث بلغ عددها 7 طائرات حيث ستشارك في عرض جوي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، غدا الاثنين، للمرة الثانية خلال أقل من شهر وعلى جدول أعماله برنامج مزدحم باللقاءات السياسية في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل "حكومة مهمة" كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين واطلعت عليها رويترز.
وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية، فيروز، في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر.
وكتب ماكرون في برنامجه عبارة "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في إنطلياس مساء الاثنين".
ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء حيث سيزور الأحياء المنكوبة والمتضررة من جراء الانفجار كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين في غابة جاج في شمال شرق بيروت.
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