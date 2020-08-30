أول تعليق من بابا الفاتيكان على أزمة شرق المتوسط بين تركيا واليونان

علق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، على تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط بين تركيا واليونان.

وحسب "فاتيكان نيوز"، قال البابا فرنسيس بعد تلاوة الصلاة المريمية اليوم، الأحد، وعقب صلاته من أجل حالة "عدم الاستقرار" في شرق البحر المتوسط، "أتابع بقلق التوترات في شرق البحر المتوسط" متجنبا ذكر الدول المعنية.

وأضاف "أدعو إلى الحوار البناء واحترام القانون الدولي من أجل حل النزاعات التي تهدد سلام شعوب تلك المنطقة".

وتصاعدت التوترات في الأسابيع القليلة الماضية في شرق البحر المتوسط ​​بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن رواسب الغاز والنفط الضخمة المكتشفة قبل عقد من الزمن.

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وقع البلدان مؤخرًا اتفاقيات بحرية: العام الماضي تركيا مع ليبيا، والشهر الماضي اليونان مع مصر بشأن الحدود البحرية.

تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا بعد 10 أغسطس مع نشر سفينة التنقيب التركية أوروك ريس.

وحذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أنها قد تواجه عقوبات جديدة، بما في ذلك إجراءات اقتصادية صارمة، ما لم يحرز تقدم في اتجاه تخفيف التوترات.

وقالت تركيا، الأربعاء، إنها منفتحة على المحادثات مع اليونان دون شروط مسبقة، رغم أنها أعلنت أمس عن مناورات تدريب عسكرية جديدة لمدة أسبوعين آخرين.