فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، الأحد، مقابل 5453 يوم السبت.
وذكرت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4 حالات إلى 30606 مقابل 30602 أمس السبت.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية المركزة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.
وعلى الرغم من العدد الكبير المتواتر في حالات الإصابة الجديدة قالت طبيبة في باريس إن الوضع الراهن مختلف عن فبراير ومارس عندما انتشر الفيروس بدون كوابح.
وقالت الطبيبة، كارين لاكومب، رئيسة وحدة الأمراض المعدية في مستشفى سان انطوان في باريس في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "تعلمنا من أخطائنا".
وجعلت فرنسا وضع الكمامات إلزاميا في باريس والمدن الأخرى في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تجنب فرض إجراءات جديدة للعزل العام يمكن أن تتسبب في تعميق الركود الاقتصادي.
وكرر وزير المالية برونو لومير القول إن الحكومة ستبذل أقصى ما في وسعها "لحماية الجميع" ومنع حالات الإفلاس. وقال في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتير إن انتعاشا في الاستهلاك في مايو ويونيو يعطي أسبابا للتفاؤل بالاقتصاد.
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