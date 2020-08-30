نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث: ما تقوم به القوات الأمريكية في العراق ليس انسحابًا وإنما إعادة تموضع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجموعة نبأ للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي، إن ما تقوم به القوات الأمريكية في العراق ليس انسحابًا وإنما بمثابة إعادة تموضع، مؤكدًا أن هناك معطيات تثبت ذلك.

وأضاف الكندي خلال لقائه قناة الغد، أن سحب القوات الأمريكية من معسكر التاجي ونقلهم إلى قواعد عسكرية في الأنبار يتيح تنفيذ مخططاتهم وأن ذلك فيه حماية لجنودهم أيضا.

وأضاف الكندي أن الأمريكان لا يتعاملون مع العراق على أنه بلد ذو سيادة، لافتًا إلى أن الشعارات التي ترفعها واشنطن بأنها موجودة في العراق للاستشارت وتدريب القوات العراقية لم تعد تقنع الأمريكان أنفسهم.

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، سحب ثلث قواتها من العراق.

وذكرت "وول ستريت جورنال"، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون.

كان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي زار الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 20 من أغسطس والتقى الرئيس دونالد ترامب، وتمت مناقشة مستقبل القوات الأمريكية في العراق والتحدي الذي تمثله الفصائل المسلحة التي تعود غالبيتها موالية لإيران.