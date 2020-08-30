الارشيف / أخبار عالمية

التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مطار أبها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وكالات - أبوظبي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في مساء يوم الأحد تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة."

وأوضح العقيد المالكي أنه "ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار . منددا بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين بمطار  أبها الدولي.

 

Advertisements

 

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين".

كما أكد المتحدث باسم التحالف أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مطار أبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا