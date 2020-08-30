التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في مساء يوم الأحد تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة."
وأوضح العقيد المالكي أنه "ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار . منددا بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين بمطار أبها الدولي.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين".
كما أكد المتحدث باسم التحالف أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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