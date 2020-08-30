مساعد رئيس بيلاروسيا : لا مفاوضات مع المعارضة 

وأضاف لاتيشينوك فى تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المفاوضات ستكون مع مجموعات المبادرة، وليس المعارضة. وخرج لاتيشينوك، إلى المحتجين الذين تجمعوا بالقرب من الطوق الذى فرضتها شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قصر الاستقلال. وشكلت المعارضة البيلاروسية فى ظل الأحداث "مجلسا تنسيقيا" يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الماضية باعتبارها مزورة، وإجراء اقتراع جديد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

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