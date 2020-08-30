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الكويت تدرس مد ساعات عمل المطاعم والمحلات والأسواق

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كشفت صحيفة القبس الكويتية ان مجلس الوزراء الكويتي سيبحث مقترحًا، بفتح المطاعم والمحلات التجارية والأسواق الموازية، من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وذكرت القبس نقلا عن مصادرها أن المحلات في المجمعات التجارية سيشملها هذا القرار.

يُشار الي انه وبحسب القرارات الحكومية السابقة، يجب على المحلات والمطاعم الإغلاق في تمام الساعة الثامنة مساءا وبالتالي سيبقى هذا القرار ساريًا حتى صدور قرار مخالف له من قبل مجلس الوزراء .

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الكويتي إجتماعه غدا الإثنين..

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