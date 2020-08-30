وزيرة إماراتية تعدد فوائد توقيع سلام مع إسرائيل

أكدت وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تمنح فرصا جديدة لكلا الطرفين في قطاع الأمن الغذائي.

وغرًدت وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي عبر " تويتر " قائلة : عقدت مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي ألون شوستر أولى محادثاتنا، وناقشنا حجم الفرص التي يمكن أن نجنيها نتيجة معاهدة السلام بين بلدينا في ملف الأمن الغذائي والمائي، الذي يحظى بأهمية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وكانت المهيري وشوستر في 28 أغسطس، محادثات عن بعد أكدا خلالها وفق ماذكره موقع روسيا اليوم، على ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتعهد الوزيران "بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي التي تمثل أولوية كبيرة في كل من الإمارات وإسرائيل، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير، وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية، وغيرها".