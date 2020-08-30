تركيا ترد على خطوط ماكرون الحمراء في المتوسط وتحذر اليونان

واصلت تركيا استفزازها وتصعيد لهجتها ضد اليونان وفرنسا، حيث أكدت الخارجية التركية أنها "لن تسمح بالاستفزاز قبالة سواحلها مباشرة أن يحقق هدفه"، وذلك ردا على إرسال آثينا جنودا إلى جزيرة ميس والتي تبعد 2 كلم فقط عن السواحل التركية.

وقالت الخارجية التركية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جاء الوقت لمن يرون أنفسهم في مرآه ضخمة أن يواجهوا الحقيقية"، وفقا لقناة "تي ار تي" التركية.

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ووجهت الوزارة التركية رسالة إلى رئيس فرنسا "من يظنون أنهم وضعوا خطوطًا حمراء أمام قضية تركيا في شرق المتوسط سيواجهون موقفًا حازمًا من بلادنا".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنه اتخذ موقفا صارما بشأن أعمال تركيا غير المشروعة في شرق المتوسط بوضع "خطوط حمراء" أمامها، موضحا أنها لا تحترم سوى الأفعال.

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وأضاف ماكرون "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك".

وتابع "ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما.. إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر".

وتصاعد التوتر مؤخرا بين اليونان وتركيا، بسبب مواصلة الأخيرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مناطق ضمن السيادة اليونانية في المتوسط، بينما تجري أنقرة مناورات عسكرية في المنطقة فضلا عن مواصلتها أعمال الاستكشاف، غير مكترثة بالتحذيرات اليونانية والدولية.