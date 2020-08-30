أوهام السلطان.. أردوغان يزعم: تركيا ليست استعمارية نحن دولة فتوحات

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات مثيرة للجدل بشأن بلاده التي تظهر جانبا جديدا من طموحاته التوسعية التي تستتر وراء شعارات الخلافة ونصرة الدين وتستغلها سياسيًا.

وقال أردوغان عبر حسابه على تويتر إن "الأمة التركية هي إحدى الشعوب النادرة، التي لم يكن لها وصمة استعمارية في ماضيها".

وأضاف:"حضارتنا هي حضارة فتوحات وفهمنا للفتح هو فتح القلوب وإعمار كل مكان تطأه أقدامنا، والسماح للجميع بالعيش على أراضي الوطن بغض النظر عن معتقداتهم أو أصولهم".

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وتابع:""نحن لا نذهب لمناطق وجودنا عسكريا وسياسيا من أجل النهب والسرقة والابتزاز، بل لتقاسم ما في أيدينا ولنكسب مع بعضنا لو أمكن ذلك".

وواصل:"هذا الموقف الشريف لبلدنا يفسد حسابات عمرها قرون، وهذه المرحلة التي كنا وسيلة فيها للصحوة العالمية من خلال صرختنا (العالم أكبر من 5) لا تزال مستمرة بقوة كبيرة."

ويتدخل نظام أردوغان في أكثر من دولة عسكريا، حيث يحتل أجزاء من سوريا ويشن هجمات على حدود العراق الشمالية وذلك بهدف تصفية الاكراد، كما يتدخل في ليبيا من خلال الدفع بالمرتزقة، فضلا عن فضائح التعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، والاستيلاء على جزء من قبرص ما يعرف بـ"قبرص التركية" وهي دولة غير معترف بها سوى من قبل أنقرة، فصلا عن الجرائم التاريخية لتركيا من مذابح الأرمن، وغيرها من الجرائم وأعمال النهب التي ارتكبت باسم الخلافة العثمانية.