إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة الدول الخضراء للسفر

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إدراج دولة الإمارات على قائمة الدول الخضراء التي يسمح بالسفر إليها والعودة منها دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي.

ومن المقرر أن تحلق أول طائرة إسرائيلية، غدًا الإثنين، إلى الأراضي الإماراتية، في أول زيارة رسمية لوفد إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.

وستقلع الطائرة من مطار بن غوريون بتل أبيب إلى مطار أبوظبي الدولي، بعد الإعلان عن التوصل إلى معاهدة سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مطلع الشهر الجاري.

ويضم الوفد الإسرائيلي عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بإسرائيل ، ويزور الدولة على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الإمارات ويترأسه جاريد كوشنر ، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.