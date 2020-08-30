إطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية.. و6 مصابين الحصيلة الأولية

أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بإطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية. وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل في أحد المطاعم بالمدينة. وأشارت الشبكة إلى أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا في منطقة الحادث، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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